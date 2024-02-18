Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

С 1857 по 1858 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Пётр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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