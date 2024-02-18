Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно