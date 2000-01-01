Герасимова Фёкла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Герасимов Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей
Верхняя Солоновка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Герасимов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей
Верхняя Солоновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дыкань Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей
Верхняя Солоновка
Смерть
Неизвестно