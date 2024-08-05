Павлюченко Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кляйне (Павлюченко) Вера Николаевич

Отец ребёнка: Павлюченко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченко Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Павлюченко Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченко Николай Николаевич

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