Александров Егор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Егор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1919

Дата смерти

26.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова ?

Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова ?

Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.02.2002
Похороны
Неизвестно
Бараново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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