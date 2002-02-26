Александров Егор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1919
Дата смерти26.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова ?
Рождение ребёнка
30.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова ?
Смерть
26.02.2002
Похороны
Неизвестно
Бараново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область