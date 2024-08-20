Панарина (Полякова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Полякова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Панарин Иван Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Тихонович

Рождение ребёнка
27.10.1891

Дочь: (Панарина) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Тихонович

Смерть
Неизвестно

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