Панарина (Полякова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Панарин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
27.10.1891
Дочь: (Панарина) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Тихонович
Смерть
Неизвестно