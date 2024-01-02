Фон Мольтке Гельмут Иоганн Людвиг младший
мужской, родился 23.05.1848, община Биндорф, Бад-Доберан, герцогство Мекленбург-Шверин
умер 18.06.1916, Берлин
Супруги
Фон Мольтке (Фон Мольтке-Хитфельдт) Элиза20.05.1859 г.р.
Дети
Фон Бетузи-Гук (Фон Мольтке) Астрид06.03.1882 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
община Биндорф, Бад-Доберан, герцогство Мекленбург-Шверин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1882
Дочь: Фон Бетузи-Гук (Фон Мольтке) Астрид
Мать ребёнка: Фон Мольтке (Фон Мольтке-Хитфельдт) Элиза
Смерть
18.06.1916