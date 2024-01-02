Фон Мольтке Гельмут Иоганн Людвиг младший 23.05.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Мольтке Гельмут Иоганн Людвиг младший

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.05.1848, община Биндорф, Бад-Доберан, герцогство Мекленбург-Шверин

умер 18.06.1916, Берлин

Супруги
Фон Мольтке (Фон Мольтке-Хитфельдт) Элиза20.05.1859 г.р.
Дети
Фон Бетузи-Гук (Фон Мольтке) Астрид06.03.1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

община Биндорф, Бад-Доберан, герцогство Мекленбург-Шверин

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Мольтке (Фон Мольтке-Хитфельдт) Элиза

Рождение ребёнка
06.03.1882

Дочь: Фон Бетузи-Гук (Фон Мольтке) Астрид

Мать ребёнка: Фон Мольтке (Фон Мольтке-Хитфельдт) Элиза

Смерть
18.06.1916

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