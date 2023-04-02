Игнатьева Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фекла Федорова

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Игнатьев

Захарьино, Катринская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Игнатьев Федор Федоров

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Игнатьев

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Игнатьев Матвей Федоров

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Игнатьев

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Игнатьев Григорий Федоров

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Игнатьев

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Федор Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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