Игнатьева Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фекла Федорова
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Игнатьев
Захарьино, Катринская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Игнатьев Григорий Федоров
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно