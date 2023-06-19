Игнатьев Федор Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Игнатий Макаров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фекла Федорова
Мать ребёнка: Игнатьева Прасковья Григорьевна
Захарьино, Катринская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Игнатьева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Игнатьева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Игнатьев Григорий Федоров
Мать ребёнка: Игнатьева Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно