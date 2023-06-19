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Игнатьев Федор Игнатьев

Место рождения

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Игнатий Макаров

Мать: Федосья Тимофеева (Иванова)

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фекла Федорова

Мать ребёнка: Игнатьева Прасковья Григорьевна

Захарьино, Катринская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Игнатьев Федор Федоров

Мать ребёнка: Игнатьева Прасковья Григорьевна

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Игнатьев Матвей Федоров

Мать ребёнка: Игнатьева Прасковья Григорьевна

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Игнатьев Григорий Федоров

Мать ребёнка: Игнатьева Прасковья Григорьевна

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно