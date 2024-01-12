Лунд Лев Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунд Лев Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лунд Альберт Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунд Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунд Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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