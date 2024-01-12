Лунд Лев Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лунд Альберт Николаевич
Рождение ребёнка
13.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунд Мария Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунд Мария Павловна
Смерть
Неизвестно