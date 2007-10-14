Лунд (Васюкова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1913
Дата смерти14.10.2007
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лунд Лев Альбертович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунд Лев Альбертович
Смерть
14.10.2007