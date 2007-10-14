Лунд (Васюкова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунд (Васюкова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1913

Дата смерти

14.10.2007

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лунд Лев Альбертович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунд Лев Альбертович

Смерть
14.10.2007
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