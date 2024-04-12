Сучков Илья Степанович
Место рождения
Дата рождения15.07.1907 ст.
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1907 ст.
Отец: Сучков Степан Михайлович
Мать: Сучкова Акулина Петровна
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/119 https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00119.jpg
Смерть
1956