Кондрашова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Анна Ивановна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кондрашов Яков Минаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кондрашов Никифор Минаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Кондрашов Андрей Минаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Кондрашова Мария Минаевна

Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Кондрашова Марфа Минаевна

Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Минай Ильич

Смерть
Неизвестно
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