Кондрашова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Кондрашов Никифор Минаевич
Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Кондрашов Андрей Минаевич
Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Кондрашова Мария Минаевна
Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Кондрашова Марфа Минаевна
Отец ребёнка: Кондрашов Минай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно