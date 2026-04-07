Шидловская (Головина) Ирина Алексеевна
женский, родилась 06.10.1929, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
умерла 22.08.2021, коммуна Рокканкур, Ивелин, Ле-Шене, Иль-де-Франс, Французская Республика
ОтецГоловин Алексей Александрович22.06.1896 г.р.
МатьКон (Боткина) Софья Сергеевна08.05.1899 г.р.
Супруги
Шидловский Владимир Сергеевич31.03.1923 г.р.
Дети
Шидловская Анна Владимировна03.04.1952 г.р.
Мартен Дю Боск (Шидловская) Нина Владимировна23.08.1953 г.р.
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Рождение
06.10.1929
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
04.12.1950
Рождение ребёнка
03.04.1952
Дочь: Шидловская Анна Владимировна
Отец ребёнка: Шидловский Владимир Сергеевич
Марокко, Четвертая Французская республика
Рождение ребёнка
23.08.1953
Дочь: Мартен Дю Боск (Шидловская) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Шидловский Владимир Сергеевич
Марокко, Четвертая Французская республика
Смерть
22.08.2021
коммуна Рокканкур, Ивелин, Ле-Шене, Иль-де-Франс, Французская Республика