Шидловская (Головина) Ирина Алексеевна 06.10.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шидловская (Головина) Ирина Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.10.1929, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

умерла 22.08.2021, коммуна Рокканкур, Ивелин, Ле-Шене, Иль-де-Франс, Французская Республика

Отец
Головин Алексей Александрович22.06.1896 г.р.
Мать
Кон (Боткина) Софья Сергеевна08.05.1899 г.р.
Супруги
Шидловский Владимир Сергеевич31.03.1923 г.р.
Дети
Шидловская Анна Владимировна03.04.1952 г.р.
Мартен Дю Боск (Шидловская) Нина Владимировна23.08.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929

Отец: Головин Алексей Александрович

Мать: Кон (Боткина) Софья Сергеевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Бракосочетание
04.12.1950

Муж: Шидловский Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
03.04.1952

Дочь: Шидловская Анна Владимировна

Отец ребёнка: Шидловский Владимир Сергеевич

Марокко, Четвертая Французская республика

Рождение ребёнка
23.08.1953

Дочь: Мартен Дю Боск (Шидловская) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Шидловский Владимир Сергеевич

Марокко, Четвертая Французская республика

Смерть
22.08.2021
коммуна Рокканкур, Ивелин, Ле-Шене, Иль-де-Франс, Французская Республика

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