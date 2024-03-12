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Козей Иван Ефимович
Козей Иван Ефимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.1836
Дата смерти
15.10.1902
Пол
Мужской
Отец
Козей Ефимий
1790 г.р.
Мать
Козей Татьяна
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1836
Отец:
Козей Ефимий
Мать:
Козей Татьяна
Смерть
15.10.1902
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