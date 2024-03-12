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Козей Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1836

Дата смерти

15.10.1902

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1836

Отец: Козей Ефимий

Мать: Козей Татьяна

Смерть
15.10.1902
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