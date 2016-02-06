Варченко (Русскина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.2016
Сын: Варченко Артем Вячеславович
Отец ребёнка: Варченко Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Варченко Вероника Вячеславовна
Отец ребёнка: Варченко Вячеслав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно