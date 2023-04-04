Чернобров Вульф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернобров Гарри
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черноброва) Роза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1909
Сын: Чернобров Яков
Мать ребёнка: не указана
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1919
Сын: Chernobrov ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно