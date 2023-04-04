Чернобров Вульф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернобров Вульф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернобров Гарри

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черноброва) Роза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1909

Сын: Чернобров Яков

Мать ребёнка: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1919

Сын: Chernobrov ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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