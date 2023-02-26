Евдокия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти22.03.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1809
Сын: Корнилий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Петров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1820
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Петров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Петров
Смерть
22.03.1822
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.