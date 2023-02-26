Евдокия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

22.03.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1809

Сын: Корнилий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Петров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1820

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Петров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Петров

Смерть
22.03.1822
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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