(Жорова) Сигклитикия Исаковна
Место рождения
Дата рождения21.10.1899 ст.
Дата смерти17.01.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1899 ст.
Крещение
21.10.1899 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне-собственники: Пётр Антоньевич Украинец и Марфа Петровна Сергеенко.
Смерть
17.01.1900 ст.
Причина смерти: от детской болезни. Захоронение: 18.01.1900 ст, с. Очкино. Похоронена "священником и псаломщиком на общем кладбище".
Похороны
18.01.1900 ст.
Похоронена "священником и псаломщиком на общем кладбище".