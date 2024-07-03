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(Жорова) Сигклитикия Исаковна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

21.10.1899 ст.

Дата смерти

17.01.1900 ст.

Пол

Женский

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Рождение
21.10.1899 ст.

Отец: Жоров Исак Романович

Мать: Жорова (Лисовская) Евфросиния Ивановна

Очкино, Сумська область
Крещение
21.10.1899 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне-собственники: Пётр Антоньевич Украинец и Марфа Петровна Сергеенко.
Смерть
17.01.1900 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: от детской болезни. Захоронение: 18.01.1900 ст, с. Очкино. Похоронена "священником и псаломщиком на общем кладбище".
Похороны
18.01.1900 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена "священником и псаломщиком на общем кладбище".

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