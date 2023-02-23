Коннова Гликерия Ивановна
Место рожденияДеревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1838
Сын: Коннов Афанасий Кононович
Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коннов Александр Кононович
Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Романова Пелагея Кононовна
Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович
Рождение ребёнка
01.08.1854
Сын: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно