Коннова Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоннова Гликерия Ивановна

Коннова Гликерия Ивановна

avatar

Место рождения

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Коннов Афанасий Кононович

Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Коннов Александр Кононович

Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Коннов Петр Кононович

Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Романова Пелагея Кононовна

Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1854

Сын: Коннов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Отец ребёнка: Коннов Конон Денисович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коннов Конон Денисович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close