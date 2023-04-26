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Долотов Конон Денисович

Место рождения

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Долотов Денис Гаврилович

Мать: ?

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Долотов Афанасий Кононович

Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Долотов Александр Кононович

Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Долотов Петр Кононович

Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Романова Пелагея Долотова

Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1854

Сын: Долотов (унтер-Офицер) Антон Кононович

Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долотова Гликерия Ивановна

Смерть
До 1869
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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