Долотов Конон Денисович
Место рожденияДеревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Долотов Денис Гаврилович
Мать: ?
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1838
Сын: Долотов Афанасий Кононович
Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1842
Сын: Долотов Александр Кононович
Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Романова Пелагея Долотова
Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1854
Сын: Долотов (унтер-Офицер) Антон Кононович
Мать ребёнка: Долотова Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1869