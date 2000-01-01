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Тихонова Марфа Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

04.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тихонов Фрол Осипов

Отец ребёнка: Тихонов Осип Парфенов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тихонов Никита Осипов

Отец ребёнка: Тихонов Осип Парфенов

Рождение ребёнка
29.07.1860

Сын: Тихонов Василий Осипов

Отец ребёнка: Тихонов Осип Парфенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Михаил Осипов

Отец ребёнка: Тихонов Осип Парфенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Осип Парфенов

Смерть
04.01.1909
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