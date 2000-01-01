Тихонова Марфа Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти04.01.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тихонов Фрол Осипов
Отец ребёнка: Тихонов Осип Парфенов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Тихонов Осип Парфенов
Рождение ребёнка
29.07.1860
Отец ребёнка: Тихонов Осип Парфенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тихонов Осип Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1909