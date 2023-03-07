Сазонов (однодворец) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов (однодворец) Иван

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов (однодворец) Андрей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов (однодворец) Петр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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