Федоров Иван Стефанович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти14.02.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Федоров Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Федорова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Федорова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна
Смерть
14.02.1873
от старости