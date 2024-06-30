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Федоров Иван Стефанович

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

14.02.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Федоров Стефан

Мать: Федорова Наталья Никифоровна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Федорова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Федоров Петр Иванович

Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Федорова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Федоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Федорова Феодосия Григорьевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
14.02.1873
Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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