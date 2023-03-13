Романова Фекла Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Фекла Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Романовъ Сергей

Отец ребёнка: Романовъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
21.06.1875

Сын: Романовъ Евсей

Отец ребёнка: Романовъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Романовъ Сергей

Отец ребёнка: Романовъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
29.06.1888

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Романовъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
15.05.1891

Сын: Романовъ Леонтий

Отец ребёнка: Романовъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
30.07.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Романовъ Николай

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовъ Николай

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