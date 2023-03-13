Романова Фекла Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1873
Сын: Романовъ Сергей
Отец ребёнка: Романовъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
21.06.1875
Сын: Романовъ Евсей
Отец ребёнка: Романовъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1884
Сын: Романовъ Сергей
Отец ребёнка: Романовъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
29.06.1888
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Романовъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
15.05.1891
Сын: Романовъ Леонтий
Отец ребёнка: Романовъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
30.07.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Романовъ Николай
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романовъ Николай