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Бабенков Александр Петрович

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Место рождения

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.10.1916

Дата смерти

26.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1916

Отец: Бабенков Пётр Васильевич

Мать: Анна Георгиевна

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Бабенков Владислав Александрович

Мать ребёнка: Мокроусова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1945

Сын: Бабенков Николай Александрович

Мать ребёнка: Мокроусова Ольга Ивановна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
31.05.1945

Жена: Мокроусова Ольга Ивановна

Киев, Киевский уезд
г. Киев
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Мокроусова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Бабенков Владислав (мл) Александрович

Мать ребёнка: Мокроусова Ольга Ивановна

проимерно в январе
Смерть
26.06.1976
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