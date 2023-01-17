Бабенков Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения27.10.1916
Дата смерти26.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1916
Отец: Бабенков Пётр Васильевич
Мать: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Бабенков Владислав Александрович
Мать ребёнка: Мокроусова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1945
Сын: Бабенков Николай Александрович
Мать ребёнка: Мокроусова Ольга Ивановна
Бракосочетание
31.05.1945
г. Киев
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Мокроусова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Бабенков Владислав (мл) Александрович
Мать ребёнка: Мокроусова Ольга Ивановна
проимерно в январе
Смерть
26.06.1976