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Чурунов Афанасий Яковлевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Чурунов Яков Степанович

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Петровна

Бракосочетание
1869

Жена: (Дергачева) Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чурунов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Чурунова) Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Чурунов Прокопий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Чурунов Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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