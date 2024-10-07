Чурунов Афанасий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Чурунов Яков Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петровна
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
1880
Сын: Чурунов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Чурунова) Дарья Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Чурунов Прокопий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Чурунов Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно