Малашонок (Пирожонок) Нина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Малашонок (Пирожонок) Нина

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Пирожонок (Казакевич) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Отец
Пирожонок ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Малашонок МихаилНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пирожонок Петр

Мать: Пирожонок (Казакевич) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашонок Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашонок Михаил

Лудза, Ludzas novads

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашонок Михаил

Лудза, Ludzas novads

Смерть
Неизвестно

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