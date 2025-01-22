Малашонок (Пирожонок) Нина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьПирожонок (Казакевич) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
ОтецПирожонок ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Малашонок МихаилНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пирожонок Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малашонок Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малашонок Михаил
Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малашонок Михаил
Лудза, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно