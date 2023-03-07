Астраханцева Феодосия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Феодосия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Астраханцев Николай Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Астраханцев Павел Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Астраханцев Косьма Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Астраханцев Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Василий Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1867
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