Астраханцева Феодосия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Астраханцев Николай Васильев
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Астраханцев Павел Васильев
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Астраханцев Косьма Васильев
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Астраханцев Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1867