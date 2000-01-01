Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Нумцов Трифон Матвеев
Нумцов Трифон Матвеев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
1822
Пол
Мужской
Отец
Нумцов Матвей Наумов
1744 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Нумцов Матвей Наумов
Мать: не указана
Смерть
1822
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия