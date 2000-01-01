Нумцов Трифон Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нумцов Трифон Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Нумцов Матвей Наумов

Мать: не указана

Смерть
1822
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