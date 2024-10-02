Ширяев (Анисимов) Василий Стефанов
Место рождения
Дата рождения12.12.1912 ст.
Дата смерти03.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912 ст.
Деревни Нератовки Стефан Платонов Анисимов и законная жена его Евдокия Иванова,оба православные отметки 19.04.1966г., 27.02.1967г., копия 9.08.1972г.,11.09.1972г. На памятнике дата рождения-24.12.19... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Костенеево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Агрипина выходила замуж в селе Костенеево. Венчание
Крещение
15.12.1912 ст.
Восприемниики: Села Уратьмы крестьянин Феодор Иванов и деревни Нератовки крестьянская жена Мария Платонова
Военная служба
1941
Ширяев Василий Степанович Записи из военкоматов Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: красноармеец
Призыв на военную службу
24.06.1941
Сайт "Память народа" Ширяев Василий Степанович Списки призыва и демобилизации Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР, За... Показать все
Смерть
03.06.1980