Зубарева (Березина) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Березина) Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Зубарев Григорий Радионович

Отец ребёнка: Зубарев Радион Алексеевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Радионовна

Отец ребёнка: Зубарев Радион Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Радион Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764
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