Зубарева (Березина) Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Зубарев Григорий Радионович
Отец ребёнка: Зубарев Радион Алексеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Радионовна
Отец ребёнка: Зубарев Радион Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764