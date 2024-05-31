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Клопская Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

01.07.1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Клопский Михайло / Михаил Симеонович / Семенович

Мать: Клопская Анастасия / Настасья Яковлевна

Смерть
01.07.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.07.1860 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 (?) причина - неизвестно Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все

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