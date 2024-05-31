Клопская Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти01.07.1860 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Смерть
01.07.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.07.1860 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 (?) причина - неизвестно Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все