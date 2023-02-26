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Бурилкин Яков Ильич

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Место рождения

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Яковлев Илья Яковлев

Мать: Яковлева Акилина Матвеева

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная награда
06.07.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
15.03.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
04.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
04.09.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны I степени (юбилейная награда)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурилкина Мария Павловна

Военная служба
Неизвестно
Гвардии лейтенант
Смерть
Неизвестно
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