Бурилкин Яков Ильич
Место рожденияд.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Яковлев Илья Яковлев
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная награда
06.07.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
15.03.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
04.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
04.09.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны I степени (юбилейная награда)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурилкина Мария Павловна
Военная служба
Неизвестно
Гвардии лейтенант
Смерть
Неизвестно