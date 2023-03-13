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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1681 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Базловъ Кирей

Отец ребёнка: Базловъ Григорий Ивановъ

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Базловъ Алексей

Отец ребёнка: Базловъ Григорий Ивановъ

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Базловъ Гаврила

Отец ребёнка: Базловъ Григорий Ивановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базловъ Григорий Ивановъ

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