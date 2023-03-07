Шорохова (Сидоренкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Сидоренкова) Анастасия

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1869

Отец: Сидоренковъ Александръ

Мать: Сидоренкова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Шорохова Анна

Отец ребёнка: Шороховъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1891

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Шороховъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Шороховъ Василий

Отец ребёнка: Шороховъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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