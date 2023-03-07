Шорохова (Сидоренкова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения25.10.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1869
Отец: Сидоренковъ Александръ
Мать: Сидоренкова Марфа
Рождение ребёнка
07.12.1890
Дочь: Шорохова Анна
Отец ребёнка: Шороховъ Кузьма
Рождение ребёнка
27.12.1891
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Шороховъ Кузьма
Рождение ребёнка
?.01.1895
Сын: Шороховъ Василий
Отец ребёнка: Шороховъ Кузьма