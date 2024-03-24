Меженная Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меженная Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меженный Ефим Лукич

Рождение ребёнка
12.08.1923

Сын: Меженный Василий Ефимович

Отец ребёнка: Меженный Ефим Лукич

Мехово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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