Меженная Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меженный Ефим Лукич
Рождение ребёнка
12.08.1923
Сын: Меженный Василий Ефимович
Отец ребёнка: Меженный Ефим Лукич
Мехово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно