Ракитина Афимья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Ракитинъ Петръ
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ракитинъ Петръ
Отец ребёнка: Ракитинъ Петръ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ракитинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Петръ