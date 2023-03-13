Ракитина Афимья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Афимья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Ракитинъ Петръ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ракитинъ Петръ

Отец ребёнка: Ракитинъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ракитинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Петръ

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