Вшивцев Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Никифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1747

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Вшивцев Иван Нестерович

Мать: не указана

Смерть
После 1747
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