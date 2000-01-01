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Вшивцев Никифор Иванович
Вшивцев Никифор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1740
Дата смерти
После 1747
Пол
Мужской
Отец
Вшивцев Иван Нестерович
1708 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Вшивцев Иван Нестерович
Мать: не указана
Смерть
После 1747
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