Сосина Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Сосин Сава Спиридонович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Сосин Сава Спиридонович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Сосин Сава Спиридонович
Смерть
Неизвестно