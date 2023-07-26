Сосина Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Сава Спиридонович

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сосин Евдоким Савинович

Отец ребёнка: Сосин Сава Спиридонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сосин Степан Савинович

Отец ребёнка: Сосин Сава Спиридонович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сосин Максим Савинович

Отец ребёнка: Сосин Сава Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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