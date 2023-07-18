Чижова (Фон Дрейер) Елена Александровна 21.05.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Чижова (Фон Дрейер) Елена Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.05.1894, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 20.10.1973, Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область

Супруги
Чижов Игорь Владимирович07.11.1893 г.р.
Дети
Чижов Ярослав Игоревич1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
До 1914

Муж: Чижов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Чижов Ярослав Игоревич

Отец ребёнка: Чижов Игорь Владимирович

Смерть
20.10.1973
Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область

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