Чижова (Фон Дрейер) Елена Александровна
женский, родилась 21.05.1894, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 20.10.1973, Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Супруги
Чижов Игорь Владимирович07.11.1893 г.р.
Дети
Чижов Ярослав Игоревич1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
До 1914
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Чижов Игорь Владимирович
Смерть
20.10.1973
Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область