Чувилова Марфа Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Чувиловъ Дементий
Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Чувиловъ Дмитрий
Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Чувиловъ Алексей
Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Слепова Настасья
Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Чувилова Татьяна
Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чувиловъ Павелъ
Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувиловъ Максимъ
Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувиловъ Афонасий