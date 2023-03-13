Чувилова Марфа Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувилова Марфа Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Чувиловъ Дементий

Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий

Рождение ребёнка
1769

Сын: Чувиловъ Дмитрий

Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий

Рождение ребёнка
1772

Сын: Чувиловъ Алексей

Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Слепова Настасья

Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Чувилова Татьяна

Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий

Рождение ребёнка
1781

Сын: Чувиловъ Павелъ

Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувиловъ Максимъ

Отец ребёнка: Чувиловъ Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувиловъ Афонасий

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