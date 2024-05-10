Бородин Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Бородин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Бородина Варвара Никитична
Мать ребёнка: Бородина (Устюжанина) Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Бородина (Устюжанина) Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Бородина (Устюжанина) Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бородин Кондрат Никитович
Мать ребёнка: Бородина (Устюжанина) Анна Евдокимовна
Смерть
Неизвестно