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Бородин Никита Петрович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Бородин Петр

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина (Устюжанина) Анна Евдокимовна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Бородина Варвара Никитична

Мать ребёнка: Бородина (Устюжанина) Анна Евдокимовна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бородин Ефим Никитович

Мать ребёнка: Бородина (Устюжанина) Анна Евдокимовна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Бородин Максим Никитович

Мать ребёнка: Бородина (Устюжанина) Анна Евдокимовна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Бородин Кондрат Никитович

Мать ребёнка: Бородина (Устюжанина) Анна Евдокимовна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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