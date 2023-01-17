Бауманн (Baumann) Карл (Carolus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бауманн (Baumann) Карл (Carolus)

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Место рождения

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Бауманн Иоганнес

Мать: Флик Анна Мария

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.11.1790 ст.

Сын: Бауманн Иоганнес Михаэль

Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.11.1792

Сын: Бауманн Андреас

Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1799

Сын: Бауманн Георг

Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Бауманн Анна Мария

Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.11.1801

Сын: Бауманн Франц Карл

Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
05.07.1804

Дочь: Бауманн Мария Магдалена

Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.03.1807

Сын: Бауманн Бенедикт

Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феттиг Мария Елизавета

Смерть
Неизвестно
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