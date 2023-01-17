Бауманн (Baumann) Карл (Carolus)
Место рожденияМотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Бауманн Иоганнес
Мать: Флик Анна Мария
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.11.1790 ст.
Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.11.1792
Сын: Бауманн Андреас
Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1799
Сын: Бауманн Георг
Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Бауманн Анна Мария
Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.11.1801
Сын: Бауманн Франц Карл
Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
05.07.1804
Дочь: Бауманн Мария Магдалена
Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.03.1807
Сын: Бауманн Бенедикт
Мать ребёнка: Феттиг Мария Елизавета
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феттиг Мария Елизавета
Смерть
Неизвестно