Римский-Корсаков (Рокка-Фукс) Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти09.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
03.05.1900
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
13.12.1901
Сын: Римский-Корсаков Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1903
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич
Смерть
09.12.1953