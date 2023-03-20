Римский-Корсаков (Рокка-Фукс) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков (Рокка-Фукс) Елена Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

09.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1899

Муж: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
03.05.1900

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1901

Сын: Римский-Корсаков Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1903

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Смерть
09.12.1953
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