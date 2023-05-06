Трефилова Агафья Пудеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Агафья Пудеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1937

Дочь: Бердникова Федосья Савельевна

Отец ребёнка: Трефилов Савелий

Награда
Неизвестно
"Медаль за доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг" Место проживания: р-н Красногорский, с/с Малягуртский, д. Рябово Работа: им.Кирова, рядовая Даты 03.02.1947 - 20.04.1946 ЦГА УР: р-620, оп.4, д.885, л.207... Показать все
Смерть
Неизвестно
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