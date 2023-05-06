Трефилова Агафья Пудеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1937
Дочь: Бердникова Федосья Савельевна
Отец ребёнка: Трефилов Савелий
Награда
Неизвестно
"Медаль за доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг" Место проживания: р-н Красногорский, с/с Малягуртский, д. Рябово Работа: им.Кирова, рядовая Даты 03.02.1947 - 20.04.1946 ЦГА УР: р-620, оп.4, д.885, л.207... Показать все
Смерть
Неизвестно