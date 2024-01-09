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Кузнецов Альберт Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Елена Альбертовна

Мать ребёнка: Осинцева Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинцева Нина Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1955

Сын: Кузнецов Сергей Альбертович

Мать ребёнка: Осинцева Нина Петровна

Смерть
Неизвестно

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