Кузнецов Альберт Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Елена Альбертовна
Мать ребёнка: Осинцева Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осинцева Нина Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1955
Сын: Кузнецов Сергей Альбертович
Мать ребёнка: Осинцева Нина Петровна
Смерть
Неизвестно