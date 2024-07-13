Мелкова (Якимова) Мариана Яковлева
Место рождения
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мелков Сава Павлович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Мелкова Марфа Савовна
Отец ребёнка: Мелков Сава Павлович
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Мелков Петр Савович
Отец ребёнка: Мелков Сава Павлович
Смерть
Неизвестно