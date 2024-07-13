Мелкова (Якимова) Мариана Яковлева 1763 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелкова (Якимова) Мариана Яковлева

Место рождения

Тренина, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тренина, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелков Сава Павлович

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Мелкова Марфа Савовна

Отец ребёнка: Мелков Сава Павлович

Попова-Останина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Мелков Петр Савович

Отец ребёнка: Мелков Сава Павлович

Попова-Останина, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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