Оксентий Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксентий Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1967

Дата смерти

18.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1967

Отец: Оксентий Дмитрий Кириллович

Мать: Оксентий Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1989

Дочь: Оксентий Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Оксентий Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1994

Сын: Оксентий Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Оксентий Наталья Николаевна

Награда
Неизвестно
Награда за доблестный труд III степени
Смерть
18.11.2007
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