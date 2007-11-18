Оксентий Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1967
Дата смерти18.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1967
Рождение ребёнка
03.10.1989
Дочь: Оксентий Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Оксентий Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1994
Мать ребёнка: Оксентий Наталья Николаевна
Награда
Неизвестно
Награда за доблестный труд III степени
Смерть
18.11.2007