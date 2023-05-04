Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1846 ст.
Муж: Андрей Фомин
Рождение ребёнка
09.01.1851 ст.
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фомин
Рождение ребёнка
16.11.1852 ст.
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Фомин
Рождение ребёнка
26.02.1854 ст.
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Фомин
Рождение ребёнка
13.07.1855 ст.
Сын: Исидор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фомин
Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фомин
Рождение ребёнка
12.09.1859 ст.
Сын: Н Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фомин
Рождение ребёнка
21.04.1861 ст.
Сын: Семён Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фомин
Смерть
Неизвестно