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Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
21.07.1846 ст.

Муж: Андрей Фомин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1851 ст.

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фомин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.11.1852 ст.

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Фомин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1854 ст.

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Фомин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1855 ст.

Сын: Исидор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1859 ст.

Сын: Н Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1861 ст.

Сын: Семён Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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