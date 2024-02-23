Зубова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Зубов Василий Федорович

Отец ребёнка: Зубов Фёдор Константинович

на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской
Рождение ребёнка
1890

Сын: Зубов Александр Федорович

Отец ребёнка: Зубов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зубова Манефа Федоровна

Отец ребёнка: Зубов Фёдор Константинович

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской

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