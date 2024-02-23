Зубова Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Зубов Фёдор Константинович
на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской
Рождение ребёнка
1890
Сын: Зубов Александр Федорович
Отец ребёнка: Зубов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зубова Манефа Федоровна
Отец ребёнка: Зубов Фёдор Константинович
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской